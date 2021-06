Apple TV+ divulga novidades da segunda temporada de ‘The morning show’

CB Correio Braziliense

(crédito: Apple TV/Divulgação)

A Apple TV + divulgou, nesta segunda-feira (14/6), a data de estreia e o primeiro teaser da segunda temporada de The morning show. O seriado protagonizado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, chega com episódios novos à plataforma no dia 17 de setembro para continuar a tensa história iniciada na primeira temporada.

A série acompanha o programa de tevê The morning show, da fictícia emissora norte-americana UBS, após um caso grave de assédio sexual. Os desdobramentos do caso levam a uma grande mudança neste que é o principal programa do veículo. Na nova temporada, Alex Levy, personagem de Jennifer Aniston, e Bradley Jackson, interpretada por Reese Whiterspoon, precisam lidar com as consequências de uma escolha que tiveram no final da última temporada. Mitch Kessler, vivido por Steve Carell, também deve ter papel importante no que diz respeito aos casos de assédio.

No teaser, é possível ver os desdobramentos do fim da primeira temporada. Uma possível saída Alex do programa e uma nova fase da UBS são esperadas para a continuação. As intrigas internas e a chegada do ano de 2020 também são temas, assim como a possibilidade da apresentação da cobertura jornalística da pandemia. Vale lembrar que a série usa eventos reais para pautar a fictícia atração matinal da UBS.

The morning show é, atualmente, o principal original da Apple TV + em drama. A série marcou a primeira vitória do streaming no Emmy, com o prêmio de Melhor ator coadjuvante para Billy Crudup, intérprete do diretor criativo da emissora, Cory Ellison, que também ganhou o Critics Choice Awards. Jennifer Aniston também teve a atuação lembrada e venceu Melhor atriz no SAG Awards. A segunda temporada do seriado entra como favorita, principalmente nas categorias de atuação, em todas as grandes premiações de séries.

Destaque da primeira temporada, Crudup volta ao personagem para a continuação da história, assim como Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar e Tom Irwin. São adicionados ao elenco Greta Lee, Ruairi O’Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino e Julianna Margulies.



Teaser da segunda temporada de The morning show.