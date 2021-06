CB Correio Braziliense

EP está em pré-venda no site do grupo - (crédito: Divulgação)

Os fãs de Spice Girl podem comemorar. Além do documentário sobre a banda, o famoso grupo britânico vai lançar um EP com faixas inéditas para celebrar os 25 anos de Wannabe. Lançada em 8 de julho de 1996, a música foi um hit dos anos 1990.

O EP conta com duas faixas inéditas, sendo uma a gravação da versão demo do single. O disco só estará disponível para compra a partir do dia 9 de julho, um dia depois do aniversário de Wannabe. Para os ansiosos, o disco se encontra em fase de pré-venda no site oficial do grupo.

A outra faixa inédita do disco é a versão original de Feed your love. Há alguns anos, os fãs vazaram uma versão ilegal da canção. Além do EP, o grupo também lançou uma campanha nas redes sociais para celebrar o aniversário de Wannabe. Através da #IAmASpiceGirl ou do e-mail spicegirls@umusic.com, os fãs podem compartilhar depoimentos sobre a influência do grupo em suas vidas. Além disso, os internautas também foram convidados a cantar, dançar e compartilhar os vídeos nas redes sociais.