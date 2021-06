Lucas Lucco é condenado por plágio: "essa é a justiça dos homens"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @lucaslucco/ Divulgação)

O cantor e compositor Lucas Lucco foi condenado por plágio na canção Mozão, um dos primeiros hits dele. Ele terá que pagar uma indenização de R$ 104,5 mil ao compositor Gabriel Banderas.

Banderas alega que Lucas copiou uma frase da canção Cuido de você, você cuida de mim em Mozão. Na letra, Banderas diz "vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim". A de Lucas diz "momozin, eu cuido de você, você cuida mim".

Em vídeos no stories do Instagram, Lucas Lucco deixou claro que não concorda com a sentença, mas que irá pagar a indenização a que foi condenado. "Faz anos que esse processo estava correndo e teve o veredito agora. Sobre o valor que vou te passar, tudo vai ser acertado. Te desejo sucesso e que essa grana possa vir como uma benção, mas essa é a justiça do homem. Esse pagamento vai acontecer de acordo com a resolução que o homem teve. No fundo do seu coração, você acha que eu tinha ouvido sua música?", disse Lucas, dirigindo-se a Gabriel.

"Peço desculpa por ter causado algum tipo de desconforto, mas hoje deito no travesseiro com a consciência totalmente limpa por saber que não fiz nada de errado", completou.

Lucas Lucco alega que não conhecia a música de Gabriel Banderas quando compôs Mozão. Ele garante que só veio a conhecer Cuido de você, você cuida de mim quando o processo de plágio começou, há cerca de 10 anos.