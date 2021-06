Emilia Clarke afirma o que mudaria final de Daenerys em Game of Thrones

CB Correio Braziliense

(crédito: HBO/Reprodução)

A atriz Emilia Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen na série de sucesso da HBO Game of Thrones, revelou em uma entrevista ao portal The Skimm o que mudaria na história da série se tivesse a oportunidade. Quando questionada, a atriz respondeu: "Certo, a parte em que eu morri". Assista ao vídeo:

A personagem Daenerys Targaryen foi morta pelo parceiro Jon Snow no polêmico final de Game of Thrones. Na época em que a série terminou, Emilia Clarke disse que o show poderia “nunca ter feito todo mundo feliz” com a forma como encerrou.

Em janeiro deste ano, a HBO confirmou a realização de um novo spin-off de Game of Thrones. A nova trama é da série de livros, também escrita por George R.R. Martin, O cavaleiro dos sete reinos, um prelúdio para a história principal.

House of the dragons é outro spin-off da famosa série de fantasia que tem estreia prevista para 2022. A história se passa 300 anos antes do cânone principal e tem o foco na casa Targaryen, conhecida pelos dragões e que foi representada na série da HBO pela figura de Daenerys, personagem de Emilia Clarke, na história principal.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, Emilia Clarke compartilhou que apoia a realização dos spin-offs e disse que eles são "inevitáveis". "Boa sorte a todos!", desejou a atriz durante a entrevista.