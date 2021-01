Novo spin-off de 'Game of Thrones' está em produção pela HBO

CB Correio Braziliense

(crédito: HBO/Divulgação)

Em busca de retomar o sucesso que conquistaram nas oito temporadas de Game of Thrones, a HBO está desenvolvendo mais um spin-off da aclamada série de fantasia. A nova trama é da série de livros, também escrita por George R.R. Martin, O cavaleiro dos sete reinos, um prelúdio para a história principal. A informação foi publicada pela Variety, na última quinta (21/1).

A série vai contar as histórias do andarilho Sir Duncan, o Alto, conhecido como Dunk, e do herdeiro da família poderosa Aegon V Targaryen, também chamado de Egg. A série se passa 90 anos antes do cânone principal. Toda a história é contada em três livros: The hedge knight, de 1998; The sworn sword, de 2003; e The mystery knight, publicado em em 2010. Em 2015, uma edição única foi lançada sob o nome O cavaleiro dos sete reinos.

Esta não é a primeira série spin-off de Game of Thrones que entra em produção, outras duas já estiveram a caminho, mas só uma realmente rendeu. House of dragon, que vai apresentar Westeros e Essos dominadas pelos Targaryen e a Guerra Civil, conhecida como Dança dos dragões, está prevista para 2022.

Ainda que esteja em pré-produção, o novo seriado não tem showrunner nem roteirista. Embrionária, a criação pode nem sair do papel, mas já é uma nova opção da HBO para capitalizar com antiga série de sucesso.