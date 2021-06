CB Correio Braziliense

'End of an era', novo álbum de Iggy Azalea, será dividido em quatro segmentos - (crédito: Divulgação)

Nesta segunda-feira (14/6), a cantora Iggy Azalea divulgou que o próximo álbum será lançado em agosto deste ano. No Twitter, a rapper escreveu: “Meu álbum está saindo em agosto”.

My album is dropping in August. — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) June 14, 2021

O novo disco, intitulado End of an era, terá 16 faixas distribuídas em quatro segmentos. Cada um deles irá se relacionar a uma fase da vida da australiana. Ao WWD, a cantora revelou que a primeira parte abordará os 20 anos, a segunda os 24 anos, a terceira os 28 anos, e o último segmento vai se referir aos 30 anos.

“A primeira parte do meu álbum é mais eletrônica e experimental, e meio que reflete meus tempos de mixtape. A seção dos 24 anos do álbum é mais mainstream e influenciada pelo pop. A dos 28 é muito mais urbana, com som pesado de bateria. E a seção final do álbum, dos 30, traz as músicas finais, que realmente representam onde estou atualmente”, contou a rapper ao jornal.

O lançamento sucede o disco In my defense, de 2019. Em abril, Iggy lançou o remix da música Brazil, com a participação da cantora brasileira Gloria Groove.