Netflix divulga teaser da 2ª temporada de ‘The witcher’

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Durante o quinto dia de evento do Geeked Week, a Netflix divulgou um teaser da 2ª temporada de The witcher. Nas cenas, a personagem Ciri, interpretada pela atriz Freua Allan, aparece mais madura e preparada para passar pelo processo para se tornar pupila de Geralt Rivia, interpretada por Henry Cavill, como mostram os livros e games homônimos.



De acordo com o calendário divulgado pelo streaming, a segunda temporada da série está prevista para estrear no segundo semestre de 2021. O elenco conta com o retorno de Henry Cavill como Geralt, Anya Chalotra como Yennefer, Freya Allan como Ciri e Joey Batey como Jaskier. Além da continuação da série, a Netflix anunciou um prelúdio da história que irá mostrar como foi a vida do primeiro bruxo.



Confira a sinopse oficial da 2ª temporada de The witcher



“Convencido que Yennefer (Anya Chalotra) morreu durante a Batalha de Sodden, Geralt de Rivia (Henry Cavill) leva a princesa Cirilla (Freya Allan) ao lugar mais seguro que conhece, seu lar de infância em Kaer Morhen. Com os reis, elfos, humanos e demônios do Continente lutando por supremacia do lado de fora dos muros, ele deve proteger a garota de algo muito mais perigoso: o misterioso poder que possui dentro dela.”