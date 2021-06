'Bullet train', filme protagonizado por Brad Pitt, estreia em abril de 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: POOL / GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE / GETTY IMAGES VIA AFP)

A Sony Pictures revelou, na segunda-feira (14/6), que a data de estreia do filme Bullet train está marcada para 8 de abril de 2022. O projeto é baseado no livro Maria Beetle, do escritor japonês de ficção de mistério Kotaro Isaka, e acompanha assassinos de aluguel com diferentes interesses a bordo de um trem-bala em Tóquio, no Japão.

Sandra Bullock, Bad Bunny, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Michael Shannon, Andrew Koji, Brian Tyree Henry e Hiroyuki Sanada completam o elenco ao lado de Brad Pitt, que protagoniza o longa.

A direção é de David Leitch, o mesmo dos filmes De volta ao jogo (2014), Atômica (2017), Velozes & furiosos: Hobbs & Shaw (2019); e Zak Olkewicz assina o roteiro. Os produtores são Antoine Fuqua, Kelly McCormick e Leitch, enquanto Ryosuke Saegusa, Yuma Terada, Brent O’Connor e Kat Samick estão na produção executiva.

Até o momento, o estúdio não revelou quando será a data de lançamento no Brasil.