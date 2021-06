CB Correio Braziliense

Os amigos Gaston e LeFou em cena da live-action 'A Bela e a Fera', de 2017 - (crédito: Disney/Divulgação)

A Disney+ confirmou, nesta terça (15/6), o lançamento de série derivada do live-action de A Bela e a Fera (2017). A produção terá oito episódios, com filmagens previstas para 2022. O anúncio foi feito junto à divulgação da sinopse oficial. Confira:

“A Bela e a Fera irá seguir Gaston e LeFou conforme eles viajam com a irmã de LeFou, Tilly, após uma informação surpreendente do passado dela ser revelada, fazendo com que o trio improvável siga em uma jornada inesperada cheia de romance, comédia e aventura. Enquanto mistérios do passado são descobertos e perigos do presente crescem, antigos amigos e novos inimigos revelam que esse reino familiar possui muitos segredos.”

A produção vai focar na história de Gaston, interpretado por Luke Evans (Drácula: a história nunca contada) e LeFou, protagonizado por Josh Gad (Pixels), e vai se passar em tempo anterior ao dos eventos ocorridos no filme live-action. Segundo o TVLine, a série também irá desvendar a trama da feiticeira misteriosa que amaldiçoou a Fera.

“Para quem já se perguntou como um bruto como Gaston e um pateta como LeFou podem ter se tornado amigos e parceiros, ou como aquela feiticeira mística chegou até o castelo para transformar o príncipe em fera, a série vai trazer respostas e levantar várias perguntas novas”, revelou o chefe da Disney Television, Gary Marsh.

Com o roteiro assinado por Gad, ao lado de Edward Kitsis e Adam Horowitz, de Once upon a time (2011), a série ainda não possui título oficial. O primeiro episódio terá direção de Liesl Tommy (Jessica Jones). A novidade também vai contar com canções originais de Alan Menken, compositor responsável pelas músicas da animação clássica.