Saiba tudo que rolou nos quatro dias da E3 2021 online

A E3 2021 foi realizada de 12 a 15 de junho de 2021. A 26ª edição do evento teve, desta vez, um ambiente novo, on-line. O evento Electronic entertainment expo ganhou um novo nome devido à pandemia de covid-19 e foi rebatizado de Electronic entertainment experience 2021.

A tradicional feira é uma das mais importantes do mercado de games e, nesta edição, contou com novidades de empresas como Ubisoft, Microsoft / Bethesda, Capcom, Nintendo,Take-Two, Bandai-Namco e Square-Enix.

Veja os lançamentos anunciados nos quatro dias de E3

Sábado (12/6)

No primeiro dia de E3, a Ubisoft promoveu oito novidades, entre eles Far cry 6, Just dance 2022 e Assassin´s creed valhalla, três jogos de grandes nomes. Uma grande novidade do dia foi a confirmação da data do lançamento de Avatar: frontiers of Pandora, jogo anunciado em 2017, em 2022.



Avatar: frontiers of Pandora é um jogo de ação em primeira pessoa de mundo aberto. Na história original, o jogador é um Na'vi e deve lutar contra forças RDA em uma parte desconhecida de Pandora. O game chega em 2022 para Xbox Series X|S.



Outros jogos anunciados foram Alien em Rainbow six xtraction riders republic radicaliza, que estará disponível em setembro; Watch dogs legion recebe a expansão Bloodline em julho; e Rainbow six siege receberá crossplay em 2022 nos consoles.

Domingo (13/6)

Assim que as empresas participantes foram confirmadas, muitas expectativas foram colocadas no evento. A Square Enix apresentou diversos jogos novos e atualizações de outros títulos já no mercado.

Um dos lançamento é Guardians of the galaxy, previsto para 26 de outubro. A novidade chega com uma proposta diferente. Pensado para player um, o único personagem disponível é o Senhor das Estrelas. O pré-lançamento traz o desbloqueio antecipado do pacote de roupas de Guardiões throwback.

Outro queridinho que todos ficaram se perguntado se teria alguma atualização é a franquia Life is strange. Na nova versão, Life is strange: true colors, o jogador assume o comando de Alex Chen, uma jovem que usa poderes para desvendar os segredos de Haven Springs e descobrir o que tem por trás da morte do irmão dela em um acidente.



Life is stranger: True colors tem previsão de lançamento para o dia 10 de setembro, com disponibilidade para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam) e Google Stadia.

Os demais lançamentos de peso da Square Enix são os novos jogos de Final fantasy e Babylon's fall. Stranger of Paradise é um RPG de ação previsto para ser lançado em 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Da mesma série Final fantasy, foi anunciado Pixel remaster, com versões remasterizadas de Final fantasy I, II, III, IV, V e VI para celular e PC (Steam). A versão ainda não tem data de lançamento, mas já sabemos que a compra será separada.

Babylon's fall, ainda sem data de lançamento, anunciou um teste beta fechado, do qual jogadores de todo o mundo podem participar. O teste está disponível no site da atração para PS5, PS4 e PC (steam), a jogabilidade é em duas línguas, japonês e Inglês.

Segunda-feira (14/6)

O destaque da segunda-feira foi a Capcom, com cinco trailers. Apesar de não ter nenhuma super divulgação, a empresa anunciou finalmente o mês de lançamento de Resident evil: re-verse, previsto para julho.



O jogo sera disponibilizado para PC, PS4, Xbox One e consoles da nova geração (via retrocompatibilidade). Além do Re-verse, outra novidade da franquia é Evil village, que receberá seu primeiro DLC em breve.

Monster hunter rise lançado em março deste ano terá novidades nas próximas atualizações gratuitas. Já o anúncio do Event quest rewards, em dia 18 de junho, terá um crossover entre Monster hunter rise e Monster hunter stories 2. Esse ultimo tem previsão de lançamento em julho, com a confirmação demo para o dia 25 de junho.

O público ainda pôde conhecer detalhes de The great ave attorney chronicles previsto para 27 de julho. O game será compatível para PC, PS4 e Nintendo Switch. O combo conta com dois jogos inéditos, com novos casos e melhorias técnicas.

Terça-feira (15/6)

Para fechar os quatro dias de evento, na terça-feira, foi a vez dos lançamento da Nintendo. A empresa divulgou o trailer do cross-over de Tekken com Super smash Bros e o lançamento, no dia 25 de junho, do jogo de terror Fatal frame: Maiden of black water para Nintendo Switch.

Um dos anúncios mais aguardados era sobre a franquia The legend of Zelda, que completa 35 anos em 2021. A versão remasterizada The legend of Zelda: skyward sword HD foi confirmada para o dia 16 de julho.

O minigame Game & watch incluirá os dois primeiros jogos do Nintendo 8 Bits, The legend of Zelda e The Legend of Zelda 2: Adventure of Link com data de lançamento previsto para 12 de novembro.

Outros grandes nomes anunciados foram Dragon ball Z: kakarot (RPG) previsto para o dia 24 de setembro; Tony Hawk pro skater 1+2 (para console) para o dia 3 de dezembro; Mario party superstars para o dia 29 de outubro; e Mario golf: Super rush para o dia 25 de janeiro de 2022; Super monkey ball: Banana mania para o dia 5 de outubro, Metroid dread para o dia 8 de outubro, Monster hunter stories 2: Wing of ruin para o dia 9 de julho; Wario ware: Get it together para o dia 10 de setembro; e Dan garonpa decadence, que ainda não tem data marcada, mas está previsto para ainda este ano.



Premiação

Ainda na terça-feira (15/6) a ESA anunciou no site oficial do evento o The E3 awards show, premiação referente aos jogos e competições exibidos durante os quatro dias de E3. Os editores da IGN , GameSpot , PC Gamer , GamesRadar + , Game Bonfire e IGN China participaram da votação que teve resultado anunciado ao vivo. Confira os vencedores e as categorias.

No geral, mais antecipado: Forza Horizon 5, Xbox Game Studios

Melhor apresentação: Microsoft: Xbox & Bethesda Games Showcase

Mais antecipado: Capcom: The Great Ace Attorney Chronicles

Software de caixa de velocidades: Tiny Tina's Wonderlands

Jogos indie: Falling Frontier

Intellivision: Asteróides

Nintendo: Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

PC Gaming Show: Songs of Conquest

Freedom Games: Airborne Kingdom

Future Games Show: Immortality

SQUARE ENIX: Guardiões da Galáxia da Marvel

Ubisoft: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Xbox / Bethesda: Halo: Infinito

Yooreka Studio: Loopmancer

