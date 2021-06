Orquestra Reciclando Sons se apresenta em live neste sábado (19/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A orquestra Reciclando Sons se apresentará em live neste sábado (19/6) às 20h, com a presença da maestrina Rejane Pacheco, do maestro Emílio de César, da Escola de Música Emílio de César, e a professora Cristina Carvalho. Os três irão contar sobre o trabalho do projeto Reciclando Sons na Estrutural após a remoção do lixão, além das apresentação musicais.

O evento é uma parceria com o Centro de Integração Social da Família e da Criança (Cisfac). Os objetivos são mostrar a história e o trabalho sociocultural do projeto Reciclando Sons, tanto na Estrutural quanto no Itapoã, e também proporcionar um momento de lazer e descontração para as famílias em casa.

As apresentações especiais são de músicos das orquestras Reciclando Sons e Som da Esperança. Além disso, a live contará com depoimentos de alunos da Escola de Música Emílio de César. O evento é on-line e gratuito. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF.

Serviço

Live da orquestra Reciclando Sons em parceria com o Centro de Integração Social da Família e da Criança

Quando: Sábado, 19 de junho

Horário: 20 horas

Onde: Canal do YouTube do Centro Cultural Cisfac