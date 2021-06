Marília Mendonça é atração da live junina neste sábado (19)

LV Lisa Veit *

Marília Mendonça conta que investirá em clássicos durante a live - (crédito: Flaney)

A cantora e compositora sertaneja Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência, é a atração dos festejos juninos e de comemoração ao aniversário da Sicoob UniCentro. A cooperativa completa 29 anos e promove a tradicional festa junina no formato on-line, em 19 de junho, às 20h, no canal no YouTube Sicoob UniCentro Br. A festa também contará com sorteios em dinheiro e seis carros zero, para o público que participar com doações. A apresentação será do ator Otaviano Costa.

Intitulado Arraiá UniCentro Br, o evento anima a noite de sábado (19/6) com a irreverência e bom-humor típicos da artista, que se tornou ícone também nos formatos virtuais de show. Isso porque, no ano passado, a cantora sertaneja ganhou mais um título para acompanhar o de Rainha da Sofrência: o de Rainha das Lives, ao bater recorde mundial de 3,31 milhões visualizações simultâneas.

Em entrevista ao Correio, Mendonça conta que sempre recebe o carinho do público fiel com imensa gratidão. “E faço questão de dividir essas conquistas com os fãs maravilhosos que eu tenho, o ‘Gado da Marília Mendonça’. Sem palavras por tudo que fazem, sempre me incentivam a ser melhor a cada dia”, diz a cantora, que direciona o carinho também aos fãs brasilienses. “Brasília está no meu coração para sempre! Toda vez que estive aí, fui recebida com um carinho absurdo. Lembro do primeiro show As patroas, onde dividi o palco com Maiara e Maraisa, e foi inesquecível! Amo muito todos vocês”.

Já show, em si, deve seguir os moldes de outras apresentações com temática junina que a cantora já realizou, mesclando os clássicos do repertório com canções típicas regionais. A sertaneja conta que é apaixonada pelo São João, “sempre tenho muita vontade de descer e provar as delícias que só conseguimos encontrar nessas festas. Acabo remetendo as festas juninas muito ao nordeste, porque lá os festejos pegam fogo”, explica.

Ela completa, compartilhando como se sente em relação ao segundo ano de apresentações e celebrações on-line devido à pandemia. “Acho que temos de priorizar a segurança, e as lives foram uma maneira segura de mantermos contato com nosso público. Não é nem de perto como estar no palco sentindo aquela energia maravilhosa deles, mas sabemos que estamos levando nossa alegria para onde estiverem. Somos brasileiros e sabemos nos reinventar, isso aconteceu com todas as pessoas, e com os artistas não foi diferente. A música traz leveza e até acho que esperança. Precisamos nos entreter, e é exatamente isso que a música faz”, finaliza.

Em celebração ao aniversário, a Sicoob também fará sorteios com diversos prêmios em dinheiro e seis carros 0 km. Para concorrer, o público deve acessar o link do Arraial da UniCentro, doar R$ 5 e ativar o número da sorte apresentado no cadastro por e-mail. As doações serão revertidas em cestas básicas e doadas a organizações sem fins lucrativos, entre elas as Santa Casa e Hospitais das Clínicas de diversos estados.



Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br, Raimundo Nonato celebra o marco dos quase 30 anos da cooperativa no Brasil. “Estamos muito contentes em chegar a quase três décadas do Sicoob UniCentro Br. O cooperativismo tem se consolidado cada vez mais como uma alternativa para apoiar os diversos setores do mercado brasileiro, mesmo em meio à crise desencadeada pela pandemia ”, compartilha o executivo.

E sobre o caráter solidário das lives, Marília finaliza compartilhando a experiência que teve ao mobilizar o público para as doações durante o período da crise sanitária. “Cara, tem muita gente precisando de ajuda, e o mínimo que podemos fazer é tentar ajudar de alguma forma, ser solidário eu entendo como algo que todos nós devemos ser, independente se você é um artista, um empresário, ou uma pessoa que tenha algum meio ou forma de colaborar ou criar ações para que isso aconteça”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Serviço

Arraial de 29 anos da UniCentro com live da cantora Marília Mendonça

Por meio do Canal da Sicoob UniCentro Br no YouTube. Em 19 de junho, sábado, às 20h. Mais informações pelo site https://unicentro.unisicoob.com.br/arraia.