Ivete Sangalo é confirmada no Rock in Rio Lisboa do ano que vem

VO Victória Olímpio

(crédito: Ivete Sangalo/Instagram/Reprodução)

A cantora Ivete Sangalo teve participação confirmada para o Rock in Rio Lisboa de 2022. Nas redes sociais do festival, a brasileira foi anunciada juntamente com Black Eyed Peas, Ellie Goulding e David Carreira. As atrações serão para o Palco Mundo, em 19 de junho.

Nas redes sociais, a baiana comemorou: "A energia da saudade é tão grande que os meus pedidos chegaram com sucesso! Família Rock in Rio, que notícia! Portugal, me aguarde! Dia de 19 de junho de 2022 no Rock in Rio Lisboa".

Outra brasileira confirmada foi Anitta, que irá se apresentar em 26 de junho. Outras apresentações serão de Post Malone, Jason Derulo, Foo Fighters, Liam Gallagher, A-Ha e Duran Duran. Os shows ocorreriam em 2020, mas foram adiados e mudados para o ano que vem devido a pandemia da covid-19.