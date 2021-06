CB Correio Braziliense

(crédito: Ernna Cost/ @ernnacost)

Na tarde de quarta - feira (16/6) Pabllo Vittar divulgou a capa do próximo disco, intitulado Batidão tropical. Com estreia marcada para dia 24 de junho, o projeto inaugura uma nova era artística da cantora. As novas faixas estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.



Para fazer o anúncio, a diva fez uma gincana com fãs. O objetivo era encontrar a imagem da capa do novo álbum que estaria escondida no Spotify. Depois de muito suspense, a artista divulgou a imagem em suas redes sociais. Confira:





Durante a coletiva de lançamento, Pabllo falou que o novo disco é repleto de brasilidade e vem com mensagens de reafirmação. O produtor Rodrigo Gorky completou ao afirmar que esse é o projeto “mais Brasil” que eles fizeram até hoje. Apesar de sempre ter influências de outros lugares, Rodrigo cravou: "o disco é muito brasileiro”. A faixa Ama sofre e chora, divulgada anteriormente, faz parte deste novo álbum e é um grande sucesso entre os fãs.