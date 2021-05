Pabllo Vittar é abandonada no altar em ‘Ama sofre chora’

IB Isabela Berrogain*

Pabllo Vittar lançou, nesta sexta-feira (7/5), o videoclipe do single Ama sofre chora, primeira faixa do novo disco da artista. No clipe, ela encena um casamento que não chega a ser oficializado, após ser abandonada no altar pelo noivo. O vídeo é dirigido pela própria Pabllo, ao lado de Flávio Verne.

“Já faz parte de mim dirigir, eu, sempre que puder, vou estar dirigindo meus próprios trabalhos, porque eu me vejo muito no produto final”, afirmou a cantora, durante a coletiva de imprensa do lançamento. Além de dirigir, Pabllo também estrela o vídeo, que, segundo ela, foi um dos mais prazerosos de gravar.

Todo o conceito de casamento veio após a artista sonhar que estava vestida de noiva e se casando. Logo após o sonho, Pabllo decidiu escrever um roteiro inspirado no sonho e colocar no próximo clipe. E foi assim que Ama sofre chora foi escolhida como primeiro single do novo disco da cantora, por se encaixar perfeitamente no o roteiro existente. A cantora também se inspirou visualmente nos clássicos vestidos usados pela princesa Diana e nas atuações dramáticas de novelas mexicanas, como Rubi.

O novo single é um forró, ritmo que foi explorado por Pabllo em outras faixas como Amor de que e Seu crime. “Tudo que eu mais amei do ano passado pra cá foi a exaltação do forró, dos ritmos regionais originados lá do Norte e Nordeste, onde eu cresci e me criei”, contou a maranhense. “É a minha identidade, eu tenho que ser fiel a quem eu sou e essa sou eu”, complementou.

Assim como a faixa de trabalho, Pabllo contou que o novo disco será repleto de brasilidades e reafirmações. No entanto, o trabalho não será composto exclusivamente por músicas de forró. “A gente não focou só no forró, mas também em outros ritmos do Norte e Nordeste”, explica. “Vão ter ritmos que eu ainda não gravei que estarão nesse álbum, que vocês vão se surpreender e vão gostar”, acrescentou.

Além das inspirações nacionais, a cantora afirmou que sempre está atenta aos ritmos que estão em alta nos outros países. “Para uma música ser internacional, ela não necessariamente precisa ser cantada em inglês, espanhol ou outro idioma que não seja o português”, analisou.

A divulgação do single teve início no fim de abril, durante o show que Pabllo fez na casa do BBB 21 ao lado de Preta Gil. Ao longo da performance, a artista exibiu um anel de noivado e chegou a afirmar que estava noiva. Na coletiva, a cantora contou que ela e a equipe chegaram à conclusão que a apresentação seria o momento propício para anunciar o "noivado", em rede nacional. Após a performance, a estratégia girou em torno da imagem de Pabllo como noiva, com fotos e vídeos nas redes sociais.







A cantora também revelou que os próximos singles do álbum estão bem definidos. Apesar de não ter compartilhado mais informações, é possível ouvir um trecho da próxima música de trabalho no fim do videoclipe de Ama sofre chora.





