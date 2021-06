Dinho Ouro Preto recebe 1ª dose da vacina contra covid-19

CB Correio Braziliense

Dinho Ourto Preto mora em São Paulo, estado que já vacina pessoas com 50 anos ou mais - (crédito: divulgação/ instagram)

O cantor Dinho Ouro Preto, 57 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. O artista mora em São Paulo, que antecipou a vacinação para pessoas entre 50 a 59 anos sem comorbidade.



Através da conta no Instagram, o cantor compartilhou o momento e escreveu: "Enfim, vacinado. Sim! Que alegria e que alívio"









É importante lembrar que Dinho foi uma das primeiras celebridas brasileiras diagnosticadas com covid-19. A contaminação aconteceu em março de 2020 e, na época, o artista disse que teve dificuldade para respirar.

Em entrevista para televisão, Dinho contou: "Num primeiro momento, tive algumas dificuldades ligadas à respiração. Tentei correr, por exemplo, e quase tive um troço. Tenho a impressão que a recuperação do pulmão foi um pouco mais demorada do que eu antecipava. Na verdade, durou duas semanas, fiquei com problemas nas cordas vocais, tive dificuldade de cantar. Cheguei a fazer umas sessões de fono para recuperar a minha voz".