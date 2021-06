CB Correio Braziliense

Cena de "Yãmiyhex - as mulheres-espírito", filme dos cineastas indígenas Isael e Sueli Maxakali que faz parte do acervo - (crédito: divulgação)

Para celebrar o cinema brasileiro, o Itaú Cultural vai lançar, no sábado (19/6), uma plataforma de streaming chamada Itaú Cultural Play. Com acesso gratuito, o serviço oferece 135 filmes com produções feitas em 26 estados brasileiros sobre os mais variados gêneros, como ficção, documentários, séries, animações, produções experimentais, entrevistas, palestras, curtas e longas-metragens. A curadoria das obras foi feita por especialistas com o objetivo de oferecer uma grande variedade estética e temática. Para acessar o serviço, basta entrar no site itauculturalplay.com.br.



Para a estreia da plataforma, o Itaú preparou uma mostra dedicada a Glauber Rocha e ao produtor Luiz Carlos Barreto, além de trazer uma seleção de filmes contemporâneos, títulos do cinema independente, filmes universitários e sessões temáticas com parceiros institucionais e festivais de audiovisual.

Segundo Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, a plataforma tem como objetivo promover a diversidade e ampliar o acesso à cultura brasileira. Para ele, é fundamental mostrar as diferenças entre os filmes de cada região do país e como a produção muda de acordo com o local. Outro ponto importante é que a plataforma tenha um equilíbrio de gênero, com 56 diretoras e 64 diretores, além de trazer autores negros e indígenas.

Claudiney Ferreira, gerente do núcleo de audiovisual e literatura do Itaú Cultural, explica que o projeto está sendo desenvolvido há cerca de dois anos. Com o decorrer do tempo novos títulos vão entrar para a plataforma conforme a demanda dos espectadores e da produção nacional.

O catálogo inicial conta com 16 mostras temáticas, 56 longas-metragens, 50 curtas-metragens, 36 ficções, 69 documentários e 15 filmes de animação.