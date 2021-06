Regravação do álbum 'Red', de Taylor Swift, será lançado em novembro

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

O álbum Red, de 2012, da Taylor Swift, vai ganhar uma regravação. Foi o que a cantora americana de 31 anos anunciou nas redes sociais. O disco tem sucessos como We are never ever getting back together, I knew you were trouble e 22. O lançamento está marcado para 19 de novembro.

A nova versão promete surpresas para os fãs. Uma delas é que ela terá 30 faixas, enquanto o lançamento original tem 16 e o deluxe, 22. All too well, queridinha dos fãs, que pedem uma versão estendida dela há uma década, vai ter uma versão de 10 minutos na duração.

"Eu sempre disse que o mundo é um lugar diferente para os que têm o coração partido. Ele se move em um eixo e velocidade diferentes", começou ela em um texto postado nas redes sociais.

"Musicalmente e nas letras, Red se assemelhava a uma pessoa com o coração partido. Era um mosaico de sentimentos que, de alguma maneira, se encaixam juntos. Felicidade, liberdade, confusão, solidão, euforia, e torturas pelas memórias passadas. Tentando peças de uma nova vida, eu fui ao estúdio e experimentei diferentes sons e colaboradores", continuou Taylor.

The next album that I’ll be releasing is my version of Red, which will be out on November 19. This will be the first time you hear all 30 songs that were meant to go on Red. And hey, one of them is even ten minutes long https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp — Taylor Swift (@taylorswift13) June 18, 2021

“Eu não tenho certeza se, pondo meus pensamentos no álbum, ouvindo milhares de vozes cantando as músicas para mim em uma solidariedade passional, mas algo foi curado durante a jornada. Às vezes, você precisa falar sobre isso várias e várias vezes para isso finalmente acabar. Como um amigo que te liga no meio da noite para falar sobre o ex, eu não conseguia parar de escrever. Essa é a primeira vez que vocês irão ouvir as 30 músicas que eram do Red. Uma delas tem até 10 minutos de duração", finalizou.

Problemas na carreira

Taylor Swift vai regravar toda a sua discografia após ser impedida de comprar o seu próprio catálogo ao terminar o contrato com a gravadora Big Machine Records. Depois, a gravadora vendeu todo o trabalho da cantora para o empresário Scooter Braun.

Red é o segundo álbum de regravações de Taylor Swift, seguido do Fearless, lançado em 9 de abril deste ano. As novas versões de Speak now, 1989 e Reputation são esperadas para os próximos anos.