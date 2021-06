Vera Fischer revela abuso no início da carreira, em entrevista ao Altas horas

CB Correio Braziliense

Vera Fischer teve apoio da família para superar caso de abuso psicológico - (crédito: Patricia Lino/Divulgação)

A atriz Vera Fischer deu um depoimento emocionado no Altas horas deste sábado (19/6) e revelou ter sido vítima de abuso moral no início da carreira, na década de 1970. Em bate-papo virtual com Serginho Groisman e com os outros convidados, Vera desabafou.

“Comecei no início dos anos 1970, quando o machismo estava gritando. Acho que, mais psicologicamente, fui abusada, e isso me deixou muito para dentro. Eu era muito tímida e não era moda falar ou reclamar sobre isso naquela época“, contou a atriz. “Não foi nada tão traumático fisicamente, foi mais o meu psicológico, gente dizendo ‘ela é uma loira burra gostosa, então a gente pode tudo’, ‘ela usa minissaia, usa shortinho, a gente pode atacar’”, continuou.

Vera fez, ainda, uma reflexão contemporânea sobre o fato, apresentando uma leitura que não teve à época por causa da juventude e do acesso à informação, mais facilitado hoje em dia. A atriz contou com apoio familiar para conseguir seguir em frente na carreira. “Isso dá o direito de a pessoa vir implicar comigo e querer passar a mão em mim? Não dá. Você pode se vestir como quiser, ter a idade que tiver, dizer o que quiser. É a sua vida”.