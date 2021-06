Vin Diesel não descarta que filha de Paul Walker participe de 'Velozes e furiosos'

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução e Paramount/Reprodução)

Vin Diesel animou os fãs ao falar sobre algumas novas possibilidades na franquia Velozes e furiosos. Em entrevista ao E! Daily Pop do News, o ator que interpreta Dominic Toretto, comentou que Meadow Walker, filha de Paul Walker, pode ter um papel no décimo filme da franquia. Paul morreu aos 40 anos em acidente de carro em 2013. Na época, as filmagens de Velozes e furiosos 7 foram interrompidas por cinco meses.

"Quando a tragédia aconteceu em 2013, paramos de filmar por cerca de cinco meses porque estávamos pensando no que íamos fazer enquanto estávamos de luto. E o estúdio aceitou uma decisão ousada, que era permitir que o personagem existisse em nossa mitologia", desabafou Vin.

Questionado sobre Meadow, modelo de 22 anos, ele deixou em aberto a possibilidade: "Eu não contaria nada. Deixe-me apenas - sem lhe dar todos os segredos do Velozes e furiosos 10. Vamos apenas dizer que nada está descartado". A amizade entre os dois atores foi além dos cinemas, e Vin se tornou padrinho de Meadow.

Neste mês, Ludacris afirmou a SiriusXM que Meadow, além do irmão de Paul, Cody, estavam constantemente passando tempo no set para ajudar a equipe do filme. O lançamento de Velozes e furiosos 9 está previsto para 25 de junho, nos cinemas.