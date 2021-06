Seguidores enxergam resposta a Ivete em declaração de Anitta contra Bolsonaro

CB Correio Braziliense

A cantora Anitta tuitou nesta segunda-feira (21/6) posicionando-se com relação às 500 mil mortes por covid-19 no Brasil, marca atingida no fim de semana. Mais do que elogiar a posição da funkeira, os seguidores viram no post uma resposta a Ivete Sangalo.

"500 mil mortes... é sobre fora, Bolsonaro, sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso coletivo", escreveu Anitta.

500 mil mortes... é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso COLETIVO — Anitta (@Anitta) June 21, 2021

Alguns famosos, como Duda Beat e Gil do Vigor comentaram concordando com ela. Mas muitos seguidores aproveitaram para alimentar uma rivalidade entre Anitta e Ivete Sangalo e sugeriram que a postagem de Anitta era uma provocação à cantora baiana.

Isso porque, no domingo (20/6), Ivete Sangalo postou no Instagram uma frase, afirmando que "é estarrecedor pensar sobre as milhares de vidas ceifadas e dores irreparáveis em torno dessas perdas. Não é sobre partidos, é sobre humanidade."