Ivete Sangalo evita críticas ao lamentar 500 mil mortos pela covid-19

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Neste domingo (20/6), Ivete Sangalo lamentou, pelo Instagram, a marca de 500 mil vítimas da covid-19 no Brasil, atingida no último sábado (19/6). Com quase 33 milhões de seguidores, a cantora diz que número não é natural, mas evita criticar políticos e governo.

"Não é natural. Não é uma mentira. É estarrecedor pensar sobre as milhares de vidas ceifadas e dores irreparáveis em torno dessas perdas. Não é sobre partidos, é sobre humanidade”, escreveu.

Especialistas em saúde pública apontam que o atraso por parte do governo para tomar medidas restritivas no início da pandemia, a indicação de remédios ineficazes contra a doença e a recusa dos contratos de vacinas explicam a situação em que o país chegou.

Nas redes sociais, vários internautas questionaram Ivete sobre essa isenção. Para eles, Ivete deveria reconhecer de quem é a responsabilidade pelas mortes.