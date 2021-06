Documentário brasiliense 'Tempo de derruba' tem sessão no Cine Drive-in

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (21/6), às 18h, o Cine Drive-in exibe, em sessão especial o documentário brasiliense Tempo de derruba, de Gabriela Daldegan e João Vasconcelos. O enredo acompanha as famílias moradoras da Ocupação CCBB, que tiveram as moradias derrubadas por equipes da Secretaria DF Legal, em março deste ano. Os ingressos custam R$ 15 meia-entrada e R$ 30 a inteira. Confira o trailer:

Na sinopse, o projeto audiovisual tem a proposta de mostrar a realidade de 34 famílias que vivem na Ocupação CCBB, desde a década 1980, que lutam desde então por moradia digna. “Em meio à crise sanitária nacional e à pandemia global da covid-19, o governo local promove sucessivos despejos considerados ilegais em razão da Lei Distrital nº 6657/2020, de agosto de 2020. O Estado, que deveria prestar assistência à população vulnerável, destruiu todos os barracos, e a Escola do Cerrado, construída e mantida por ativistas voluntários. Além disso, violou o direito à moradia, saúde e educação das famílias e as impede de exercer a profissão de catadores de materiais recicláveis. Vindos de longas trajetórias de luta e resistência em um país que os invisibilizam, os moradores contam suas trajetórias, rascunham seus sonhos e denunciam a crueldade do Estado”, descreve.

A primeira iniciativa artística e cultural para apresentar ao público o que foi vivido pelas famílias e ativistas no início deste ano foi a canção do Ministério RPA, intitulada Derrubada (DF Ilegal), que contou com videoclipe dirigido e produzido também por Daldegan e Vasconcelos. O clipe alterna a interpretação do grupo com imagens reais da desocupação, que dias depois foi proibida pela justiça:

O documentário Tempo de derruba tem 30 minutos. A direção, roteiro e montagem é de Gabriela Daldegan; assistência de direção e montagem de João Vasconcelos; fotografia de João Vasconcelos e Lucca Mendonca; produção Carol Leão; trilha sonora de Malu Colusso e Victor Angeleas; finalização de Joao Barroso e Guilherme Monteiro. Apoio do coletivo BSB Invisível e Trupe Filme.

As recomendações são uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. Na portaria do espaço haverá uma caixa para recebimento de doações que serão direcionadas às necessidades de pessoas em situação de rua. A contribuição também poderá ser feita por pix (CNPJ) 39.826.188/0001-67, com envio do comprovante por direct no Instagram do coletivo BSB Invisível.

Serviço

Exibição do documentário Tempo de derruba

No Cine Drive-in (Trecho 1 Centro Desportivo Presidente Médici - Asa Norte, Brasília - DF). Nesta segunda (21/6). Às 18h. Ingressos a R$ 15 meia-entrada e R$ 30 a inteira. Livre.