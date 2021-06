Família de Tico Santa Cruz sofre ameaças de morte após posts contra Bolsonaro

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação)

O cantor Tico Santa Cruz, do Detonautas, denunciou, via Twitter, que a família dele vem recebendo ameaças de morte. Tico é crítico constante do governo Bolsonaro e contou que "não é a primeira vez que isso acontece".

"Deixar público aqui o fato de que estão ameaçando minha família de morte. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas a forma como estão fazendo é bastante grave! Então quero deixar registrado para que todos saibam dessa informação!", escreveu o cantor no post.

Deixar público aqui o fato de que estão ameaçando minha família de morte. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas a forma como estão fazendo é bastante grave! Então quero deixar registrado para que todos saibam dessa informação! — Tico Santa Cruz ???????????? (@Ticostacruz) June 21, 2021

Nos comentários, Tico recebeu muitas mensagens de apoio e conselhos de que formalize a denúncia, além de alguns oferecimentos de serviço de advogado.

"Cão que ladra não morde, lembre-se disso. Mas qualquer coisa. estamos aqui", comentou o escritor Paulo Coelho. O cantor respondeu dizendo que quer encontrar Paulo Coelho um dia para "conversarmos muito sobre assuntos que temos muitas afinidades".