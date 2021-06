Atriz Rita Guedes recebe vacina contra covid-19: "Obrigada, Deus"

VO Victória Olímpio

(crédito: Rita Guedes/Instagram/Reprodução)

Rita Guedes recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Rio de Janeiro. A atriz comemorou o momento nas redes sociais: "Obrigada, Deus! Gratidão à ciência e aos profissionais da saúde! Vacina, sim".

A atriz, de 49 anos de idade, recebeu a vacina da Pfizer. Os fãs de Rita também comemoraram o momento. "Viva!", "Parabéns Rita!", "Musa vacinada" e "Parabéns pela vacina. Dá um alívio, não dá?" foram alguns dos comentários recebidos.





Atualmente, Rita está no elenco da série Arcanjo renegado, disponível no catálogo do Globoplay. Na próxima temporada, ela irá interpretar a personagem Manuela Berengher.