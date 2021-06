Juliette diz que pai e irmãos estão com covid-19 e volta a criticar Bolsonaro

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @juliette / Reprodução)

A advogada e maquiadora Juliette Freire, vencedora do BBB21, contou em uma sequência de stories no Instagram que o pai e os irmãos testaram positivo para a covid-19. Ela lamentou que o abraço terá que esperar mais um pouco e criticou o governo Bolsonaro, que "negligencia essa situação".

"Hoje seria um dia feliz para mim porque eu ia encontrar meu pai e um dos meus irmãos. Mas antes de a gente se encontrar eles testaram positivo para a covid. Meu pai e dois irmãos. Graças a Deus, eles estão assintomáticos. Meu pai tomou as duas doses da vacina e está bem", começa Juliette

A advogada ainda reflete: "Eu sei que vou poder abraçá-los logo. Mas 500 mil pessoas não terão essa oportunidade e a gente tem um governo que negligencia essa situação. Então, eu não me canso de repetir: vacinem-se, protejam-se e acreditem na ciência porque isso, sim, salva nossas vidas".

Esta não é a primeira vez que Juliette se posiciona contra as medidas tomadas por Bolsonaro no combate à pandemia de covid-19. Na segunda-feira (21/6), ela postou no twitter uma crítica em que diz que as 500 mil mortes poderiam ter sido evitadas pelo governo.