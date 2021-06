Luciana Gimenez sofre acidente em gravação no SBT e é cuidada por equipe

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Luciana Gimenez/Instagram/Reprodução)

Luciana Gimenez compareceu ao estúdio de gravações do SBT para participar do programa Te Devo Essa Brasil. Durante em uma das brincadeiras da atração, a apresentadora derrubou uma marreta no próprio pé, precisando ser cuidada pela equipe da produção.

Segundo a assessoria de imprensa de Luciana, o acidente não foi grave e ela se encontra bem, ressaltando os cuidados que teve na emissora. A famosa precisou apenas de uma compressa de gelo no pé, como informado.





"O telespectador, inclusive, poderá ver no ar e, durante o episódio, é feita uma ligação para Luciana contar como está após alguns dias. Não houve maiores problemas", informa o comunicado.



Vale lembrar que o programa é comandado pelo apresentador Dony De Nuccio e é transmitido todos os sábados a partir das 21h30 no SBT. Já no Discovery Home & Health ocorre todas as quintas, às 20h30.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dony De Nuccio (@donydenuccio)