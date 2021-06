MB Millena Brasil*

Rogério Resende, criador da rádio web e fundador da Casa do Piano - (crédito: Leonardo Carvalho/Esp. CB/D.A Pr)

A Casa do Piano promove, neste domingo (27/6), às 7h, a inauguração de uma rádio web com a programação voltada somente ao piano. Intitulada Casa do Piano Rádio Web, a rádio foi criada para ter cerca de 85% da grade dedicada ao instrumento.

A programação terá uma proposta parecida com a da extinta Brasília Super Rádio FM, inclusive com o material de gravação dos mesmos pianistas que tocaram na rádio. “São pianistas importantes no Brasil e no mundo, que aderiram à ideia e enviaram suas gravações ao vivo ou em disco”, explica Rogério Resende, criador da rádio web e fundador da Casa do Piano. Com sede em Brasília, a instituição trabalha com a restauração e manutenção de pianos desde 1982.

Devido à pandemia, a inauguração será feita de forma presencial, mas conta com a divulgação dos envolvidos na iniciativa. “Estamos divulgando através dos próprios participantes, que são pianistas brasilienses e de fora, e que conhecem ou conheceram a Brasília Super Rádio FM, rádio que vamos, digamos, imitar o perfil”, conta. O técnico-afinador também dá uma prévia da dinâmica da novidade: “Duas horas de música na hora do almoço, com jazz e bossa nova, também cantados.”

Ouça aqui a programação. Mais informações no site: http://casadopiano.com.br

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel