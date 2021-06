Dona Gracinha da Sanfona faz live gratuita de São João nesta quarta

CB Correio Braziliense

Dona Gracinha da Sanfona integra o cenário cultural de Brasília desde os anos 1970 - (crédito: Davi Mello)

Figura conhecida da cena cultural de Brasília, Dona Gracinha da Sanfona fará uma live gratuita com o melhor do forró de Brasília, nesta quarta-feira (23/06), às 20h, pelo Instagram da Rede Carnavalesca. A iniciativa também vai arrecadar doações para a artista e promover a fruição da cultura popular, em especial a da sanfona, neste mês de junho. As doações podem ser feitas pelo Pix bandadonagracinha@gmail.com.

Maria Vieira da Silva, mais conhecida como Dona Gracinha, nasceu e cresceu no Piauí, onde já animava os bailes de Floriano (PI) com a sua sanfona. Chegou à capital nos anos 1970 e, desde então, marca presença no cenário cultural da cidade fazendo shows, apresentações em eventos de cultura popular, casas noturnas e festas locais.

Pessoa com deficiência, Dona Gracinha tem se reinventado durante a pandemia e contado com a solidariedade da comunidade artística e dos fãs. De sua casa, ela encanta os vizinhos com a sua sanfona. “Moro na Asa Norte. E gosto muito desta comunidade. A minha sanfona é minha grande companheira. Nesta live vamos tocar a alegria do São João. Eu adoro alegrar meu povo" revela Dona Gracinha, em nota.

Live Viva Dona Gracinha - São João 2021

Nesta quarta-feira (23/6), às 20h, pelo Instagram da Rede Carnavalesca. Gratuito