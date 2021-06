Netflix divulga elenco do reality ‘Brincando com fogo Brasil’

CB Correio Braziliense

Depois do sucesso de Brincando com fogo, a Netflix anunciou uma versão brasileira do reality. Intitulado Brincando com fogo Brasil, o programa promete ser ainda mais tentador e sexual do que a versão americana. No total são 12 participantes reunidos em um local paradisíaco com a missão de resistir a qualquer contato físico uns com os outros. Até mesmo um selinho é passível de punição.



Em troca do celibato, o reality oferece um prêmio de R$ 500 mil que será entregue no final do programa. Os participantes devem obedecer todas as regras impostas pela Lana, uma assistente virtual responsável por vigiar e punir quem desobedecer. Toda vez que alguém quebrar uma regra, uma quantidade de dinheiro será descontada do prêmio final. O programa será narrado pela comediante Bruna Louise.

A versão brasileira do reality traz um participante do DF. Entre os 12 concorrentes está Leandro David, morador de Brasília. Os 12 participantes da primeira temporada de Brincando com fogo Brasil são: Brenda Paixão, Davi Kneip, Gabriela Martins, Leandro David, Kethellen Avelino, Igor Paes, Rita Tiecher, Ronaldo Moura, Thuany Raquel, Matheus Sampaio, Marina Streit e Caio Giovani.