Afastado da televisão, José Mayer desabafa: 'Estou muito feliz e tranquilo'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

O ator José Mayer está afastado da televisão devido a uma acusação de assédio feita por uma maquiadora da Globo, fazendo com que o ator passe mais tempo na região serrana do Rio de Janeiro e leve uma vida mais simples.

Nesta quarta-feira (23/6), em entrevista ao jornal O Dia, Mayer afirma que segue todos os protocolos de segurança na pandemia e que já foi vacinado, porém continua com as atenções redobradas.

"Sigo protocolos (da pandemia), já fui vacinado e continuo usando máscara. Vivo com Vera (Fajardo, com quem é casado há 45 anos), visito minha filha, Júlia, e meu neto Antônio, em Visconde de Mauá (RJ). Estou muito feliz e tranquilo, ao contrário do que uma certa imprensa insiste em dizer", afirmou.

Atualmente o ator aparece na reprise de Império, novela das 21h, como o cerimonialista Cláudio. Desde 2017 ele não atua em uma obra da Globo, levando uma vida calma e compartilhando com seus fãs através do Instagram.