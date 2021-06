Cultura Xavante é tema de encontro no programa no CCBB Educativo

CB Correio Braziliense

O CCBB Educativo recebe, nesta sexta-feira (25/6), o cineasta Divino Tserewahú, da etnia Xavante (A'uw ou A'uw Uptabi), como convidado do Múltiplo Ancestral, evento que propõe trocas ligadas a diferentes saberes e práticas culturais. No encontro, que ocorrerá virtualmente às 10h, Tserewahú apresentará, por meio de imagens, sons e memórias, a cultura do povo Xavante, comunidade originária do Brasil. O evento terá como foco a obra de 2001 Wai’a Rini: o poder do sonho, produção que registra um ritual de iniciação do jovem Xavante.

O aprendizado de Divino Tserewahú sobre cinema se deu no início em 1990, quando o povo Xavante de Sangradouro recebeu a primeira câmera de filmagem da comunidade. Em meados dos anos 1990, o cineasta estreou na área profissional como parte da equipe do Programa de Índio. Já em 1997, Tserewahú participou do primeiro encontro e oficina de formação de cineastas indígenas do Brasil. Entre 2001 e 2002, ele estudou na Escola Internacional de Cinema de San António de Los Baños, em Cuba, onde se capacitou em áreas como técnicas de edição, roteiro de documentário e ficção, e animação.

Na filmografia de Tserewahú estão presentes as produções Wapté Mnhõnõ: a iniciação do jovem xavante, de 1999, Wai’a Rini: o poder do sonho, 2001, Vamos à luta!, 2002, Daritizé: Aprendiz de curador, 2003, Pi’õnhitsi: Mulheres Xavante sem nome, 2009 e a obra mais famosa do cineasta, Tsõ’rehipãri: Sangradouro, também de 2009. A produção recebeu atenção internacional e se tornou objeto de estudo, com teses e dissertações realizadas em diferentes instituições brasileiras sobre a obra.



