CCBB Educativo promove atividades especiais para educadores e professores

Alan Alves-Brito é um dos convidados que participam dos cursos - (crédito: CCBB Educativo/ Divulgação)

O CCBB Educativo está com inscrições abertas para atividades especiais para educadores e professores. Os eventos on-line Transversalidades e Semana do educador serão gratuitos e em formato digital.

O primeiro curso, Transversalidades, ocorre nos dias 16 e 30 de junho, às 15h. No primeiro dia, o tema será ‘Patrimônio Cultural: a materialidade e a imaterialidade da cultura em tempos pandêmicos’, ministrado por Raul Lanari, doutor em história pela UFMG. O curso debaterá sobre o conceito de patrimônio cultural em suas diferentes abordagens existentes ao longo do tempo, associando as práticas patrimoniais aos dilemas dos períodos em que foram disseminadas.

No dia 30 de junho, Alan Alves-Brito, professor. mestre e doutor em ciências, ministrará o curso ‘A resiliência das estrelas: o céu como patrimônio histórico, cultural e natural da humanidade’, no qual aborda o céu em uma perspectiva museológica, com narrativas de diversos povos que passaram pela Terra, traduzindo a resiliência de estrelas, planetas e da própria Via-Láctea. Ambos os dias contam com a tradução simultânea em Libras.

A Semana do educador será no dia 17 de junho, às 14h, com o tema 'A revolução pelo afeto', por Nise da Silveira. Professores e educadores poderão entrar em contato com as pesquisas, estratégias e metodologias utilizadas pelos educadores do programa CCBB Educativo Arte & Educação em atividades de mediação cultural realizadas na exposição.

As inscrições são gratuitas pelo site do CCBB Educativo.