Astro de ‘Drake & Josh’ se declara culpado em crimes contra menor

RN Ronayre Nunes

A autodeclaração de culpado desta quarta envolve um acordo judicial, que não foi detalhado publicamente - (crédito: Reprodução/Instagram/@drakebell)

O ator Drake Bell, 34 anos, conhecido pelo papel na série infantil Drake & Josh, do canal Nickelodeon, se declarou culpado nesta quarta-feira (23/6) em duas ações judiciais que o acusam de tentar colocar um menor de idade em perigo, e de disseminar material prejudicial a menores de idade. Bell havia sido preso ainda no mês passado pelas acusações.



O suposto incidente que levou a prisão do ator ocorreu ainda em 2017, quando a mídia norte-americana relatou que Bell teria tido uma “conversa inapropriada, com conteúdo sexual” com uma menina de 15 anos.

Pelas acusações de tentar colocar um menor de idade em perigo e de disseminar material prejudicial a menores de idade, Bell pode pegar de seis a 18 meses de cadeia pelo primeiro crime e de até seis meses pelo segundo. Ambos os casos também preveem uma multa equivalente a mais de R$ 24 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Ainda falta a sentença

A autodeclaração de culpado desta quarta envolve um acordo judicial, que não foi detalhado publicamente. Importante lembrar que a autodeclaração ocorreu em um audiência, ou seja, a sentença do ator ainda não foi definida, a expectativa é que isso ocorra em 12 de julho.

À revista norte-americana People, um dos advogados de Bell afirmou que “todas as respostas sobre o caso serão respondidas durante a definição da sentença, inclusive a razão de Bell ter escolhido o acordo judicial".