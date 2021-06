Participante é punido ao se masturbar em reality show da Netflix

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/ Divulgação)

O personal trainer Cam, de 24 anos, foi punido no reality show Brincando com fogo após se masturbar duas vezes. O rapaz participa da segunda temporada da atração da Netflix, que estreou no último dia 23. Com a atitude dele, foram debitados US$ 4 mil do prêmio final do reality, que é de US$ 500 mil.

Segundo as regras do Brincando com fogo, não é permitido aos participantes nenhuma atividade de cunho sexual. Nem mesmo beijos são permitidos. Esse é o desafio dos 12 jovens confinados numa mansão. A cada infração uma multa é paga com o dinheiro do prêmio.

Cam acaba se envolvendo com Emily e pede para que a moça o ajude a se masturbar. A jovem reluta, mas acaba topando. A movimentação por baixo do edredom (um clássico dos reality shows) foi bem clara. Mas a sirene da punição tocou e Cam reclamou que, se soubesse que a multa seria tão alta, "iria até o fim".

Não satisfeito, Cam aprontou novamente. Ao tomar banho, ele pediu para dois colegas vigiarem a porta e novamente se masturbou, novamente sendo punido. As duas "multas" somaram US$ 4 mil.