Sharon Stone diz que Meryl Streep é superestimada: "sou uma vilã melhor"

(crédito: AFP / VALERIE MACON e AFP / Alberto PIZZOLI)

A atriz Sharon Stone causou polêmica ao criticar, em entrevista à revista Every thing zoomer, a colega Meryl Streep. Sharon disse que Meryl é superestimada em Hollywood e que tem mais prêmios e indicações do que deveria. Sharon foi indicada ao Oscar em 1996 por Cassino e não venceu. Meryl tem 21 indicações e três vitórias: Dama de ferro (2012), A escolha de Sofia (1983) e Kramer vs Kramer (1980).

Na entrevista, Sharon diz que Meryl recebe "atenção exagerada" da mídia e do público. Para Sharon, essa idolatria a Meryl contribui para que atrizes não se ajudem e vivam disputando espaço em Hollywood. "Elas (as atrizes) acabam pensando que só tem lugar para uma", disse a atriz, ressaltando que tem papel para todas.

"O negócio foi criado para que todos invejássemos e admirássemos Meryl porque só ela é boa e todas devem competir com ela. Acho Meryl maravilhosa, mas há outras atrizes tão maravilhosa quanto, mas quando você diz Meryl Streep todo mundo cai no chão", reclama Sharon, citando Viola Davis, Emma Thompson e Kate Winslet, entre outras, como exemplos de colegas tão boas quanto Meryl.

Sharon também disse que ela mesmo seria melhor em alguns papéis, especialmente nos de vilã. "Eu sou uma vilã muito melhor do Meryl e tenho certeza que ela sabe disso. Ela não se sairia bem em Instinto selvagem ou em Cassino. Eu sou melhor nesses papéis. E sei disso. E ela sabe disso", continua Sharon. As duas atuaram juntas em A lavanderia (2019), filme da Netflix. Será que teve climão nos bastidores?