Pela primeira vez, a cantora Britney Spears denunciou publicamente a tutela que dá ao pai, Jamie Spears, controle da vida financeira e pessoal da artista desde 2008. Logo após a audiência judicial, que ocorreu nesta quarta-feira (23/6) via Zoom, diversas celebridades foram às redes sociais declarar apoio à cantora, incluindo o ex-namorado Justin Timberlake. “Depois do que vimos hoje, nós todos devemos apoiar Britney neste momento”, publicou Timberlake.

“Independente de nosso passado, bom ou ruim, e não importa quanto tempo isso passou… O que está acontecendo com ela não é correto. Nenhuma mulher deve ser restrita de tomar suas decisões sobre seu próprio corpo. Ninguém nunca deveria ser detido contra sua vontade ou ter que pedir permissão para acessar tudo o que conseguiu com trabalho duro", continuou.

O artista finalizou a declaração afirmando que ele e a esposa Jessica Biel estão apoiando Britney no caso. "Jess e eu enviamos nosso amor e total apoio para Britney nesse momento. Esperamos que os tribunais e sua família façam o que é certo e a deixem viver como ela quiser viver", concluiu.

