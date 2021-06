CB Correio Braziliense

Backstreet Boys e *NSYNC são as boys bandas mais populares dos anos 1990 - (crédito: Twitter @nickcarter/Reprodução)

Duas das maiores boy bands dos anos 2000, Backstreet Boys e *NSYNC, realizaram uma apresentação conjunta, pela primeira vez, nesta sexta-feira (18/6). Nick Carter e AJ McLean, integrantes do Backstreet Boys, se uniram a Lance Bass e Joey Fatone, do *NSYNC, para uma performance em Los Angeles, em evento beneficente que celebrou o mês do orgulho LGBTQIA+.

Durante a apresentação do intitulado BackSync, Carter, McLean, Bass e Fatone apresentaram as faixas Bye bye bye e I want it that way, grandes sucessos do *NSYNC e dos Backstreet Boys, respectivamente.

“Sexta à noite entrou para a história. Nós tivemos uma experiência inesquecível apresentando Bye bye bye e I want it that way com alguns dos caras do *NSYNC”, escreveram os Backstreet Boys em postagem no Instagram.







