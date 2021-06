Show internacional da cantora Marieme ocorre nesta quinta-feira (24)

LV Lisa Veit *

A cantora estadunidense-senegalesa Marieme, conhecida no Brasil pela canção Be the change, apresenta ao público, nesta quinta-feira (24/6), a partir das 20h (horário de Brasília), o show virtual que celebra a nova fase da carreira. Com a presença da atriz e modelo Cara Delevingne na bateria, a live terá no repertório as canções recentes do EP Songs for the revolution, assim como singles de carreira. Entre eles Love now, sucesso que entrou para a trilha sonora da série médica Grey’s Anatomy. O ingresso para o show custa R$ 20,46 para América do Sul e África. Já o meet and greet custa R$ 76,73. Eles podem ser adquiridos no site, assim como o link para a transmissão.



“O show é tão especial para mim. Tudo vem do coração. Cada canção será filmada de uma forma diferente e está incrível. Eu estou muito animada para que todos assistam e coloquem suas melhores roupas para o evento”, compartilha Marieme em entrevista ao Correio. Ela conta também sobre a participação da atriz e modelo Cara Delevingne no projeto. “Cara foi parte disso, porque ela se importa com a mensagem e quer ajudar a espalhá-la. Ela também é uma musicista incrível, entre outros talentos”, explica. As duas se conheceram quando Delevingne postou um vídeo de Marieme, cantando em uma manifestação do Black Lives Matter, nas redes sociais.

Com cinco faixas, o EP de estreia Songs for the revolution explora narrativas sociais, como questões feministas, os direitos civis, e a união entre os povos pelo amor. ”Esse EP é motivado pela minha necessidade de garantir que as pessoas não tenham que sofrer sob os sistemas deste mundo. Eu quero fazer música maravilhosa para que as pessoas possam se conhecer e serem melhores com elas mesmas, para que nós não machuquemos uns aos outros”, explica. Assinam a produção do EP o italiano Michele Iorfida, que já trabalhou com Alicia Keys, e Kelly Rowland, além do frequente colaborador Davy Nathan (Jessie J, Toni Braxton).

A artista também revela ter uma conexão com o Brasil. “Eu amo o Brasil, e irei em breve. Eu espero que as pessoas estejam ok sob os sistemas atuais. O que eu amo nas pessoas do Brasil é que elas são apaixonadas e prontas para viver o melhor de suas vida. Elas estão prontas para a mudança e é por isso puderam me conhecer, pela minha canção que viralizou chamada Be the change (Seja a mudança, em tradução literal), então eu sei que estão prontas. Eu tive o maior apoio de pessoas como a Majur, Gio Ewbank, Isis Valverde, Bruno Gagliasso e madhouse. Eles têm sido incríveis em me ajudar a espalhar a mensagem de que tudo é possível por meio do amor”, finaliza Marieme. Confira Be the change:

Show virtual de Marieme, Songs for the revolution (com Cara Delevingne)

Por meio de link disponibilizado por e-mail, após a compra do ingresso. Em 24 de junho, das 20h às 20h45. Show da cantora estadunidense-senegalesa Marieme do novo EP Songs for the revolution, com participação especial da modelo e atriz Cara Delevingne. Ingresso no site checkout custa R$20.46, para America do Sul e Africa. Já o meet and greet custa R$76.73. Livre