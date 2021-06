Fiorella Mattheis se casa na Itália com um dos herdeiros da Globo

RN Ronayre Nunes

O casal em 2006 - (crédito: Reprodução/Instagram/@fiorellamattheis)

Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto juntaram, de vez, as escovas de dentes. O casal que namora desde 2017 se casou na Itália e agora aproveita a lua de mel no verão europeu. As informações são da revista Vogue Brasil. O empresário é um dos herdeiros do império Globo.



Fiorella e Neto chegaram ao velho continente ainda no começo deste mês. No itinerário do casal já foi visitado Nice e Antibes, na França e Portofino, na Itália e algumas cidades da Espanha.

Extremamente discretos nas redes sociais sobre a união, o empresário e a modelo e atriz foram flagrados em raros cliques durante eventos ao longo destes quatro anos de namoro. Fiorella já foi casada com o judoca Flávio Canto, por um ano.

No fim da semana retrasada, a atriz e modelo compartilhou uma foto dos dois no Instagram. A imagem era de 2006 e tinha como legenda uma memória da união deles: “Esse mundão deu 4015 voltas e nos reencontramos, e agora pra sempre! Te amo Ro. Eu com 18 e vc com 22”.