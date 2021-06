Angelina Jolie leva filho para visitar ex-marido em Nova York

AR Aline Rossi*

(crédito: Frazer Harrison e Carl Court)

Angelina Jolie (46) foi fotografada visitando o apartamento do ex-marido, também ator, Jonny Lee Miller (48), na noite da última terça-feira (15/6), junto com Pax (17).



O adolescente é um dos seis filhos de seu casamento com Brad Pitt, com quem teve conflitos na decisão sobre a custódia das crianças, depois do divórcio em 2019.

De acordo com o site Daily Mail, Jolie levava o filho para conhecer Miller, com quem foi casada de 1996 a 1997, com divórcio oficial em 2019.

Na vez anterior em que foi flagrada indo ao apartamento dele no Brooklyn, numa sexta à noite (11/6), ela estava com uma garrafa de vinho, o que levanta rumores sobre uma reconciliação do casal.

Angelina Jolie e Jonny Lee Miller se conheceram no set de gravações do filme “Hackers”, em 1995. Jolie tinha 20 anos no casamento em 1996, que terminou devido a desencontros das agendas cheias dos dois, que continuaram amigos.

Jolie vive em Los Angeles, na Califórnia, mas está em Nova York comemorando seu aniversário de 46 anos, que foi no último dia 4.