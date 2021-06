Museu de Arte de Brasília inaugura exposição em homenagem à Eslovênia

CB Correio Braziliense

A mostra reúne obras de arte e objetos utilitários de artistas de Eslovênia - (crédito: Marina Gadelha/Divulgação)

O Museu de Arte de Brasília (MAB) inaugura, nesta sexta-feira (25/6), a exposição Made in Slovenia – Future of living (Futuro do viver), realizada em parceria com o Ministério das Relações Exteriores do país, em comemoração à data nacional da Eslovênia, que completa 30 anos de independência em 25 de junho. A exposição segue em cartaz até 20 de julho.

São 28 pequenas peças que consistem em objetos utilitários e obras de arte assinados por jovens artistas eslovenos, todas elaboradas a partir de materiais reciclados, o que dialoga com os desafios ambientais dos dias de hoje. “As obras trazidas traçam o panorama da arte e design contemporâneos na Eslovênia, em sintonia com o momento ambiental que o planeta vive”, explica Marcelo Gonczarowska, gerente do MAB, em nota.

“É uma felicidade para a Secretaria [de Cultura] receber exposições internacionais em nossos equipamentos. Essa parceria com a Eslovênia valoriza ainda mais a vocação do MAB para a recepção do design contemporâneo internacional, pois promove o intercâmbio entre o público e os artistas de Brasília”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

De Brasília, a exposição segue para Bogotá, na Colômbia, e para Santa Cruz, na Bolívia. “Por uma questão de logística, optamos pela menor versão (com menos obras) para trazer para a América do Sul. A maior está, atualmente, em Berlim e Viena e viajará pela Europa. A versão média irá para países do Oriente Médio e para Moscou”, detalha o embaixador da Eslovênia no Brasil, Gorazd Renelj.

Com prédio entregue à população em 21 de abril de 2021, aniversário de 61 anos de Brasília, o Museu de Arte de Brasília (MAB) voltou a receber o público depois de 14 anos fechado. A exposição Made in Slovenia – Future of living (Futuro do viver) ocupa o hall do museu e se junta às exibições de Tarsila do Amaral (hall) e do fotógrafo Orlando Brito (primeiro andar).

Regras de visitação:

Visitação: De quartas a segundas-feiras, de 9h a 21h. Fechado às terças-feiras.

Capacidade: Primeiro andar (110 pessoas); hall (15).

Observação: Uso de máscara, controle de temperatura e espaçamento entre as pessoas; álcool em gel disponível.

Informações e agendamento de visitas guiadas para grupos: mab@cultura.df.gov.br