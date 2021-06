Lady Gaga comemora 10 anos de ‘Born this way’ com versão especial

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Em comemoração aos dez anos de estreia de Born this way, segundo álbum de estúdio de Lady Gaga, a cantora lançou, nesta sexta-feira (25/6), o disco comemorativo Born this way the tenth anniversary. O projeto, uma versão especial do disco original, homenageia o mês do orgulho LGBTQIA+.

A nova versão conta com as 14 faixas originais do Born this way acompanhadas por mais seis covers realizados por artistas LGBTQIA+ e aliados da causa. Entre eles, encontram-se Big Freedia, em Judas, Orville Peck, em Born this way - The country road version, Kylie Minogue, em Marry the night, Years & Years, em The edge of glory, Ben Platt, em You and I e The Highwomen, Brittney Spencer e Madeleine Edwards, em Highway unicorn (Road to love).

Além de conter alguns dos maiores sucessos da carreira de Gaga, Born this way ficou conhecido pela importância que teve pra comunidade LGBTQIA+. Na música que dá nome ao álbum, a artista canta versos como: “Não importa se você é gay, hétero ou bi / Lésbica, transsexual / Eu estou no caminho certo / Eu nasci para sobreviver”. No Twitter, a cantora explicou que a faixa e o disco foram inspirados por Carl Bean, ativista religioso negro e gay, que pregou sobre ‘nascer assim’ (‘born this way’, em português).

Born This Way, my song and album, were inspired by Carl Bean, a gay black religious activist who preached, sung and wrote about being “Born This Way.” Notably his early work was in 1975, 11 years before I was born. pic.twitter.com/92oIuPQYHs — Lady Gaga (@ladygaga) May 24, 2021

No final de maio, Lady Gaga comemorou os dez anos do Born this way acompanhada pelos fãs, na Califórnia, Estados Unidos. A cantora visitou a rua Robertson Boulevard, onde o nome do álbum ganhou uma pintura com a bandeira da comunidade LGBTQIA+.