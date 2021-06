Climão supernatural: Jared Padalecki cobra Jensen Ackles por sequer ser avisado de spin-off

O fãs de Supernatural podem se animar, pois uma novidade está a caminho: um spin-off será produzido por ninguém menos que uma das estrelas do seriado, Jensen Ackles, que interpretou Dean Winchester. A produção será centrada nos pais dos irmãos Sam e Dean.

Jensen também vai reprisar seu personagem como narrador do novo show, e a esposa de Ackles, estrela convidada recorrente. O roteiro será escrito e produzido ainda por outro ex-integrante de Supernatural, o ex-co-produtor executivo Robbie Thompson.

"Antes de Sam e Dean, havia John e Mary. Contado da perspectiva do narrador Dean Winchester (Jensen Ackles), The Winchesters é a história de amor épica e não contada de como John conheceu Mary e como eles colocaram tudo em risco não apenas para salvar seu amor, mas o mundo inteiro", revelou a revista Variety.

Mas, apesar de toda comemoração, Jared Padalecki, que interpretou Sam, se surpreendeu com a notícia e apesar de ter comemorado, afirmou que se sentiu chateado por descobrir sobre nas redes sociais: "Cara. Feliz por você. Gostaria de ter ouvido falar sobre isso de outra forma além do Twitter. Estou animado para assistir, mas chateado porque Sam Winchester não teve nenhum envolvimento".



