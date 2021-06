VO Victória Olímpio

A atriz Mabel Calzolari foi cremada na tarde desta sexta-feira (25/6) em Caju, bairro do Rio de Janeiro. Devido a pandemia da covid-19, o velório e a cerimônia de cremação foi restrita apenas a familiares e amigos. Aos 21 anos, Mabel lutou durante anos contra a aracnoidite torácica, uma doença rara que afeta a medula espinhal, mas não resistiu.

Segundo jornal Extra, a atriz Tatá Werneck se sensibilizou com história da artista e se comprometeu a pagar o velório da jovem. Há cerca de três meses, Tatá doou R$ 15 mil em vaquinha virtual que tinha objetivo de ajudar nas despesas de Mabel, que não estava trabalhando e vivia com a mãe, a cabeleireira Silvinha, e o filho, Nicolas, de 1 ano e 11 meses.

O diagnóstico de Mabel para a aracnoidite torácica ocorreu ainda em 2019, logo após o nascimento do filho. A doença que causa uma inflamação na medula pode levar até a paraplegia, em decorrência da compressão do tecido nervoso da espinha.

Última ligação

João Fernandes, pai do filho de Mabel, compartilhou nas redes sociais print da última conversa que teve com a atriz, que dizia estar preocupada por ter sido internada novamente. Em meio ao assunto, João afirmava estar preocupado com Nicolas por estar vivendo em meio a pandemia.

“Quem diria que seria o último facetime, hein Mabel? A saudade tá gigante. Tudo que eu queria era ouvir você reclamando que eu dormi até tarde e não atendi a ligação… Ore por nós”, escreveu João na legenda da publicação compartilhada.