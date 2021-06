Festival Nacional da Canção tem inscrições abertas até 16 de julho

CB Correio Braziliense

O festival vai ocorrer on-line pelo segundo ano consecutivo - (crédito: Festival Nacional da Canção/Reprodução)

O Festival Nacional da Canção (Fenac) chega à 51ª edição e ocorrerá em formato on-line pelo segundo ano seguido. O evento reúne cantores de todo o mundo para apresentações de músicas cantadas em português. Neste ano, o Fenac ocorre em 3,4,5 e 6 de setembro e os músicos interessados em se apresentar devem se inscrever até o dia 16 de julho pelo site do Fenac.

Além das apresentações on-line transmitidas ao vivo pelo YouTube, o evento terá atrações tradicionais, como as de dança, artes circenses, música erudita e instrumental apresentadas presencialmente, no palco do evento, na cidade de Passos, em Minas Gerais e também transmitidas pela plataforma.

Para os artistas que desejam se apresentar na 51ª edição do Festival Nacional da Canção, as inscrições estão abertas pelo site do Fenac até 16 de julho. O regulamento e mais informações estão disponíveis também no site. É permitida a participação de músicos de todo o país e do exterior, desde que cantem em português.

Ao todo serão selecionados 45 músicos para participar do festival, sendo 15 por noite nos três primeiros dias de evento. As 10 canções finalistas serão apresentadas no dia 6 de setembro e todas serão premiadas. O primeiro colocado levará, além do troféu Lamartine Babo, R$ 20 mil. O segundo, terceiro e quarto classificados ganharão R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente. O quinto colocado e o melhor intérprete levarão R$ 3 mil e, por último, do sexto ao décimo classificados ganharão R$ 2 mil.

O Festival Nacional da Canção nasceu em 1971, com o sucesso dos festivais da TV Record, que revelaram grandes compositores e intérpretes brasileiros. O Fenac tem como principal objetivo incentivar e divulgar valores da música brasileira, sejam eles compositores, intérpretes ou instrumentalistas.