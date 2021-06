Gal Costa mostra foto ao lado do filho de 16 anos e encanta internautas

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @galcosta / Reprodução)

Não é comum que a cantora Gal Costa apareça ao lado do filho, Gabriel, em fotos na mídia ou nas redes sociais. Por isso, chamou a atenção a foto com a qual a musa tropicalista comemorou os 16 anos do rapaz, postada no Instagram dela.

"Parabéns, filho. Te amo!", escreveu Gal na legenda da foto em que Gabriel aparece mexendo no cabelo dela.

Além da rara aparição, a altura de Gabriel impressionou alguns seguidores de Gal. Muitos elogiaram a beleza dele e chegaram a chamar a cantora de "sogra". Entre famosos, o cantor Pedro Baby e a atriz Regina Casé elogiaram mãe e filho. Gal Costa adotou Gabriel quando ele tinha 2 anos, no Rio de Janeiro.