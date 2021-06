Dia do Orgulho LGBTQIA+: Famosos prestam homenagens e pedem respeito

VO Victória Olímpio

(crédito: WOJTEK RADWANSKI/AFP)

O dia 28 de junho é marcado como a data em que se celebra o orgulho LGBTQIA+. Durante o mês de junho também é celebrado o orgulho da comunidade, trazendo reflexões sobre a importância do respeito e da igualdade.

Nas redes sociais, alguns famosos decidiram comemorar e prestar homenagens pedindo respeito, além de falar sobre a diversidade. A atriz Halle Berry, de 54 anos, compartilhou uma foto usando uma saia com as cores da bandeira LGBTQIA+: "O amor é sempre a resposta. Mês do orgulho", escreveu na legenda da publicação.







Há alguns dias, Brasília homenageou o mês do orgulho e decorou alguns pontos da cidade com as cores do arco-íris, da bandeira LGBTQUIA+. A iniciativa faz parte do projeto Brasília - Cidade Orgulho, e deve permanecer até esta segunda.

Bom dia, minha gente! Nesta foto, a companheira @Indianare1, lutadora incansável da luta contra o preconceito e a violência contra pessoas LGBTQIA+, à frente da Casa Nem. Hoje é o dia de lembrar que o ódio, a violência e a discriminação de qualquer forma fere e mata as pessoas. pic.twitter.com/XwsuXn3qnA — Benedita da Silva (@dasilvabenedita) June 28, 2021

Um bom dia para quem é LGBTQIA+! Sou trans com muito ORGULHO e minha vida importa, ATURA OU SURTA #pride — Mandy Candy ?????‍?? (@MandyCandy) June 28, 2021

Que haja orgulho dentro de você hoje e sempre!



Dia 28 de junho - Dia Internacional do ORGULHO LGBTQIA+ ?????‍?????????‍??#pride pic.twitter.com/pnDAfipXYc — David Miranda (@davidmirandario) June 28, 2021