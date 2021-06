Angélica anuncia 'Jornada astral', programa que terá no HBO Max

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/João Miguel Júnior)

Depois de uma bem sucedida primeira temporada do Simples assim, no Globoplay, Angélica está de casa nova. A apresentadora anunciou na rede social que comandará um programa no HBO Max, plataforma de streaming que chega ao Brasil nesta terça-feira (29/6). Ainda não há data prevista para a estreia da atração comandada pela esposa de Luciano Huck.

O nome do programa de Angélica será Jornada astral. "Esse nome já diz muita coisa, né? Quem é louca dos signos aqui?", escreveu Angélica na legenda da foto em que anuncia a novidade no Instagram. Empolgada ela ainda conta que esse é "o primeiro de muitos projetos na casa nova."

Em Jornada astral, Angélica receberá duas pessoas do mesmo signo para uma conversa descontraída e bem-humorada sobre as características de cada casa do zodíaco.