Banda Flake Rock Inc lança a música de protesto ‘Bandeira preta’

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram @flakerock.inc)

A banda Flake Rock realizou, nesta sexta-feira (25/6), o mais recente lançamento do grupo. Acompanhado por videoclipe composto por imagens de protestos e manifestações, o single Bandeira preta foi disponibilizado nas principais plataformas digitais. A faixa, inspirada pela frase “não tenho pena de ninguém”, foi escrita por Ricardo Scaglioni e Guilherme Valeriani, integrantes do grupo.

A composição representa a revolta sentida por Scaglioni e Valeriani em relação ao sistema vivido atualmente, principalmente político. Inspirada por Mulher de fases, sucesso da banda Raimundos, a melodia da música reflete a forte mensagem passada pela letra.

Admiradores de bandas como Black Sabbath e Red Hot Chili Peppers, a Flake Rock Inc une, desde 2017, covers de grandes nomes do rock e canções autorais no repertório do grupo. Em 2020, Antes do Sol sair marcou o lançamento do primeiro videoclipe da banda.